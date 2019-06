Österreichs U21-Nationalmannschaft brachte Deutschland beim 1:1 an den Rand einer Niederlage, aber das Abenteuer Europameisterschaft ist vorbei.

Für Österreichs Unter-21-Nationalmannschaft ist die Europameisterschaft in Italien vorbei. Nach einem 1:1 (1:1) im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland am Sonntagabend in Udine reichte es nur zu Platz drei. Im Parallelspiel siegte Dänemark gegen Serbien mit 2:0, wodurch auch ein voller ...