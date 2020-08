Aus in Champions League: Juventus feuert Trainer Maurizio Sarri

Nach dem frühen Ausscheiden in der Fußball-Champions-League Trainer hat sich Juventus Turin von Trainer Maurizio Sarri getrennt. Das gab der Club am Samstag bekannt und bedankte sich für den gemeinsam erreichten Meistertitel in der Serie A. Der erst im Sommer 2019 verpflichtete Coach war mit dem italienischen Serienmeister am Freitag an Olympique Lyon gescheitert.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Maurizio Sarri muss für das Scheitern in der CL seinen Hut nehmen