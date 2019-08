Austria-Gegner Apollon mit hohem Alter und vielen Nationen

Austria-Gegner Apollon Limassol präsentiert sich als typisch zypriotisches Team. Im Duell mit den Shamrock Rovers in der Europa-League-Qualifikation lag das Durchschnittsalter der Startelf zuletzt bei über 29 Jahren, Profis neun unterschiedlicher Länder standen am Feld. Bei den Wienern stellte man sich vor dem Drittrunden-Hinspiel am Donnerstag auf eine "spielstarke, erfahrene Mannschaft" ein.

Apollon beendete die vergangene Saison als Tabellendritter der heimischen Liga. Zwölf Zähler fehlten nach der Meisterrunde der wie in Österreich im Format mit zwölf Teams gespielten Liga auf Champion APOEL Nikosia. AEK Larnaka, das im Vorjahr Sturm Graz in der Europa-League-Qualifikation mit dem Gesamtscore von 7:0 klar ausgeschaltet hatte, wurde Zweiter.

Im Vorjahr eliminierte der dreifache Landesmeister (zuletzt 2006) in der Europa-League-Quali den FC Basel und schaffte dadurch zum zweiten Mal in Folge den Sprung in die Gruppenphase. Dort holte Apollon gegen Eintracht Frankfurt, Lazio Rom und Olympique Marseille zwei Siege und ein Remis. Heuer arbeitete sich die Mannschaft von Trainer Sofronis Avgousti (42) über Kauno Zalgiris und die Shamrock Rovers in die dritte Quali-Runde vor. Die Iren wurden nach einem 1:2 in Dublin erst mit einem 3:1 n.V. im Rückspiel ausgeschaltet.

Der Austria kommt entgegen, dass zumindest in Wien drei Stützen des Kontrahenten gesperrt fehlen werden. In den Spielen gegen Shamrock erhielten der in der Offensive spielende Kapitän Fotis Papoulis und Mittelfeldmann Esteban Sachetti Rote Karten. Der argentinische Torjäger Emilio Zelaya (5 Tore in laufender Quali) muss aufgrund einer Gelb-Sperre pausieren. Auf Zypern scheint Apollon nur schwer zu biegen. Seit 2015 gab es in 19 Heimspielen auf Europacup-Ebene nur zwei Niederlagen bei zwölf Siegen.

