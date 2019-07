Austria in EL gegen Shamrock Rovers oder Apollon Limassol

Die Austria hat in der dritten Runde der Qualifikation zur Fußball-Europa-League ein dankbares Los erhalten. Die Wiener werden auf den Sieger der Zweitrunden-Begegnung zwischen den Shamrock Rovers und Apollon Limassol treffen. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Die Wiener werden am 8. August zunächst zu Hause antreten, eine Woche später geht es am 15. August auswärts in die Entscheidung.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Auf die Austria wartet ein machbares Los