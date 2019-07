Austria schlug QP Rangers mit 3:1 - Auch Salzburg siegte

Die Austria hat am Freitagabend den letzten richtigen Test vor ihrem Start in die neue Fußball-Saison gewonnen. Die Wiener gewannen gegen die in der zweiten englischen Liga spielenden Queens Park Rangers mit 3:1 (1:1). Bright Edomwonyi (50.) und Sterling Yateke (64.) schossen in der Generali Arena nach der Pause die entscheidenden Tore für die Hausherren.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Bright Edomwonyi (m.) schoss eines der Tore für die Austria