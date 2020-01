Ausverkauft! Da kribbelt es auch bei Ulmer

Auch nach den Abgängen von Takumi Minamino und Erling Haaland verfügt der Trainer von Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, weiter über einen Kader, der Topleistungen garantieren sollte. Marsch hat auf allen Positionen personell die Qual der Wahl. Auf allen, nein. Die linke Seite in der Abwehrkette ist nach wie vor fest in alleiniger Hand von Andreas Ulmer. Und weit und breit ist auch nach dem Trainingslager in Doha keine gleichwertige Alternative für den Routinier in Sicht. Der 34-Jährige ist auch weiter hoch motiviert und agierte in der Vorbereitung, wie ein Kapitän zu agieren hat. Auch nach zehn gewonnenen Meistertiteln und sieben Triumphen im ÖFB-Cup wirkt Ulmer hungrig nach Erfolgen. "Wir haben im Trainingslager in vielen Details sehr gut arbeiten können und haben genügend Kraft für die Frühjahrssaison. Zum Start warten ja gleich spannende Aufgaben", betonte Ulmer. Und meint auch die Spiele im Sechzehntelfinale in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt. Das Rückspiel in der Bullen-Arena am

27. Februar ist seit Montag auch mit 29.000 Zuschauern ausverkauft. Auch für den Ligastart gegen den LASK (14. Februar) sind bereits 14.000 der 17.500 aufgelegten Tickets weg.

Quelle: SN