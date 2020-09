Bachmann wurde mit drei parierten Elfern zu Watfords Cup-Held

Zum Cuphelden der besonderen Art ist am Dienstagabend Daniel Bachmann geworden. Mit drei gehaltenen Elfern en suite sicherte er Watford in der zweiten Runde des englischen Fußball-Ligacups den Aufstieg gegen Drittligist Oxford. "An diesen besonderen Tag werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern", erklärte der langjährige österreichische England- und Schottland-Legionär.

SN/APA/ROBERT JAEGER Austro-Goalie als FA-Cup-Held