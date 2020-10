Barca-Chef sorgt bei Rücktritt für Wirbel - Kommt Superliga?

Der umstrittene Clubchef Josep Bartomeu hat beim krisenerschütterten FC Barcelona seinen Rücktritt erklärt, aber die eigentliche Nachricht war eine ganz andere. Bei seiner Rücktrittserklärung in Barcelona sorgte er am Dienstagabend für Wirbel, als er die Diskussionen um eine mögliche Einführung einer europäischen Superliga neu entfachte. Bartomeu verriet, der Traditionsverein habe noch schnell vor seinem Rücktritt die Teilnahme an einer solchen Superliga zugesagt.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Bartomeu entfachte neue Diskussion um Superliga