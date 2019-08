Barca-Fehlstart in La Liga - 0:1 bei Athletic Bilbao

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen klassischen Fehlstart hingelegt. Der Titelverteidiger eröffnete die La-Liga-Saison mit einer 0:1-Niederlage bei Athletic Bilbao. Mann des Abends im Dress des Außenseiters in San Mames war Aritz Aduriz, der in der 89. Minute mit einem sehenswerten Volleytor für die Entscheidung sorgte. Der Überraschungssieg war durchaus verdient.

Ärger bei Pique (links) nach dem Gegentreffer