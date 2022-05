Barca lockt bei Bayern abwanderungswilligen Lewandowski

Der drohende Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski stellt die geplanten Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern München in den Schatten. Wie der "kicker" berichtet, soll der Serien-Torschützenkönig der deutschen Bundesliga die Vereinsbosse nicht nur davon unterrichtet haben, dass er seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Pole will angeblich schon nach dieser Saison für den FC Barcelona statt für die Bayern stürmen.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Lewandowski könnte München schon im Sommer Lebewohl sagen