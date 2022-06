Barca-Mitglieder billigen Rechte-Verkauf für 700 Mio. Euro

Der FC Barcelona ist der Verpflichtung von Bayern-München-Stürmer Robert Lewandowski ein gutes Stück nähergekommen. Bei einer Mitgliederversammlung wurden am späten Donnerstagabend zwei Vorschläge von Club-Präsident Joan Laporta zur kurzfristigen Erschließung neuer Einnahmequellen mit deutlicher Mehrheit angenommen. Der finanziell schwer angeschlagene spanische Fußballclub hofft, dass damit schon in den nächsten Wochen rund 700 Millionen Euro in die leeren Kassen fließen.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Barca-Präsident Laporta: Verein "auf Intensivstation"