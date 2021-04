Barca und Real glauben an Super League - Kritik von Ceferin

Nur noch die beiden spanischen Fußball-Giganten Real Madrid und FC Barcelona scheinen an die vorerst gescheiterte Super League zu glauben. Die beiden Erzrivalen ziehen in der umstrittenen Frage sogar an einem Strang. Nach Real-Präsident Florentino Perez sprach sich am Donnerstag auch Barcelona-Boss Joan Laporta energisch für die Einführung des neuen europäischen Wettbewerbes aus. Perez wies zudem auf eine rechtlich verbindliche Vereinbarung aller zwölf Gründerclubs hin.

SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Barca und Real wollen einander künftig in der Super League duellieren