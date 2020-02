"Barca" will mit Heimsieg über Eibar Real unter Druck setzen

Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona empfängt am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) in der 25. Meisterschaftsrunde den Tabellen-16. Eibar. Alles andere als drei Punkte wären eine Enttäuschung für den Titelverteidiger, der mit einem Heimsieg den Druck auf Tabellenführer Real Madrid erhöhen will. Der Erzrivale, der nur einen Zähler Vorsprung auf "Barca" hat, gastiert erst um 21.00 Uhr bei Levante.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Barca-Star Messi und sein Team streben drei Punkte an