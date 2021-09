Barcas Personalbudget nur noch ein Achtel von Real Madrid

Real Madrid kann in der laufenden Saison 2021/22 fast achtmal so viel Geld für seine Mannschaft ausgeben wie der Erzrivale FC Barcelona. Bei Real beläuft sich die Summe, die für Neuverpflichtungen, Gehälter, Trainerteam und Akademien zur Verfügung steht, auf 740 Millionen Euro. Bei Barcelona sind es nach 347 Millionen im Vorjahr aufgrund einer dramatischen finanziellen Schieflage nur noch knapp 98 Millionen. Diese Zahlen gab die spanische Fußball-Liga am Mittwoch bekannt.

SN/APA/AFP/JOSE JORDAN Griezmann und Messi mussten Barcelona diesen Sommer verlassen