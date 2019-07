Barcelona feiert Griezmann-Wechsel - Präsentation am Sonntag

Der lang erwartete Transfer des französischen Star-Stürmers Antoine Griezmann von Atletico Madrid zum FC Barcelona hat in Katalonien Begeisterung ausgelöst. "Ahora si!" (Jetzt ja!) titelte die clubnahe Zeitung "Sport" am Samstag in großen Lettern neben einem Bild Griezmanns im Trikot der Azulgrana.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Griezmann soll Sturmduo mit Luis Suarez bilden