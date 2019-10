Barcelona feiert ungefährdeten 3:0-Sieg in Eibar

Antoine Griezmann, Lionel Messi und Luis Suarez haben den FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft vorübergehend an die Tabellenspitze geschossen. Die Katalanen haben nach einem ungefährdeten 3:0 (1:0) in Eibar, das den fünften Saisonsieg in La Liga bedeutete, 19 Punkte auf dem Konto. Erzrivale Real Madrid (18) gastierte am späten Samstagabend bei Mallorca.

Von einer Überraschung - Eibar konnte noch nie gegen Barca gewinnen - waren die Gastgeber am Samstag weit entfernt. Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen wurde kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Quelle: Apa/Dpa/Ag.