Barcelona gewann La-Liga-Schlager gegen Getafe mit 2:1

Der FC Barcelona ist in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest für einen Tag nach Punkten mit Tabellenführer Real Madrid gleichgezogen. Der Titelverteidiger setzte sich im Schlager der 24. La-Liga-Runde am Samstag im Camp Nou gegen den Dritten Getafe mit 2:1 durch. Die "Königlichen" sind erst am Sonntagabend (21.00 Uhr) im Estadio Bernabeu gegen Abstiegskandidat Celta Vigo im Einsatz.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Griezmann erzielte den Führungstreffer