Barcelona holt bei Demir-Debüt in Bilbao 1:1-Remis

Yusuf Demir hat das erste Pflichtspiel für seinen neuen Club FC Barcelona bestritten. Der Wiener kam am Samstagabend beim Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao in der 62. Minute für den Dänen Martin Braithwaite auf den Rasen und ordnete sich rechts vorne ein. Mit der Hereinnahme der Nummer 27 startete Barca seine Schlussoffensive. Memphis Depay erzielte in der 75. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

SN/APA/AFP/ANDER GILLENEA Demir am Boden an der Strafraumgrenze, Atletico-Spieler reklamieren