Barcelona müht sich ohne Demir zu Heim-3:2 gegen Elche

Der FC Barcelona hat sich am Samstag zum siebenten Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft gemüht. Die Katalanen bezwangen Elche zu Hause nur mit 3:2, nahmen damit aber in einer bisher durchwachsenen Saison zumindest vier Punkte aus den jüngsten beiden Partien mit. Keine Rolle dürfte bei der Truppe von Coach Xavi in Zukunft der Wiener Yusuf Demir spielen, der von Rapid ausgeliehene Stürmer soll Medienberichten zufolge schon im Winter den Verein wieder verlassen.

SN/APA/AFP/LLUIS GENE Die Tage von Demir in Barcelona dürften gezählt sein