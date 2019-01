Barcelona nach 2:1 bei Getafe "Halbzeit-Meister" - Real 0:2

Der FC Barcelona hat seine Führung in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Sonntag in der 18. Runde durch einen 2:1-Sieg bei Getafe auf fünf Punkte ausgebaut. Die Treffer des "Halbzeit-Meisters" zum 2:0 erzielten Lionel Messi mit seinem 16. Liga-Saisontor (20.) und Luis Suarez (39.). Erster Verfolger ist nach einem 1:1 im Schlager beim drittplatzierten FC Sevilla Atletico Madrid.

SN/APA (AFP)/OSCAR DEL POZO Superstar Lionel Messi steuerte einen Treffer für sein Team bei