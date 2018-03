Barcelona rückte Titel ein großes Stück näher

Mit dem 600. Pflichtspieltor in seiner Profi-Karriere hat Lionel Messi den FC Barcelona dem Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft einen großen Schritt näher gebracht. Im Spitzenspiel gegen Verfolger Atletico Madrid schoss der Argentinier den Tabellenführer der Primera Division am Sonntag zu einem 1:0-Heimsieg. Der Barca-Star zirkelte in der 26. Minute einen Freistoß ins Kreuzeck.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Barca-Star Messi macht den Unterschied und trifft gegen Atletico