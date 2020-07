Barcelona schießt Stadtrivalen Espanyol in 2. Liga

Der FC Barcelona hat seinen Stadtrivalen Espanyol Barcelona in die zweite spanische Fußball-Liga geschossen. Lionel Messi und Co. gewannen am Mittwoch im Camp Nou gegen das Schlusslicht durch ein Tor von Luis Suarez (56.) mit 1:0, womit Espanyol drei Partien vor Schluss die Abstiegszone nicht mehr verlassen kann. Ansu Fati bei Barca (51.) und Pol Lozano bei den Gästen (54.) sahen die Rote Karte.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Derby mit zwei Roten Karten