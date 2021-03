Barcelona siegt bei Messis Rekordspiel 4:1 gegen Huesca

Lionel Messi hat den FC Barcelona am Montag zu einem 4:1-Liga-Heimsieg über Huesca geführt. Der sechsfache Weltfußballer erzielte in der 13. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer via Latten-Unterkante das 1:0, schoss in der 90. Minute mit einem abgefälschten Schuss das 4:1 und bereitete davor das 3:1 durch Oscar Mingueza mit einer Maßflanke vor (53.). Auch das 2:0 für Barca durch einen platzierten Distanzschuss von Antoine Griezmann (35.) war sehenswert.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Messi traf bei seinem Rekordspiel für Barcelona