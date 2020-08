Barcelona trennte sich von Setien, Koeman soll kommen

Der FC Barcelona hat sich nach dem blamablen Out in der Fußball-Champions League wie erwartet von Trainer Quique Setien getrennt. Die Freistellung des 61-Jährigen wurde am Montagabend als "erste Entscheidung einer größeren Umstrukturierung der ersten Mannschaft" verlautbart. Der neue Chefcoach der Katalanen soll in den kommenden Tagen ernannt werden. Er soll Ronald Koeman heißen.

SN/APA (Archiv/AFP)/RAFAEL MARCHANT Schlappe gegen Bayern besiegelte Aus für Setien