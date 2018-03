Barcelona überwand Hürde Chelsea dank Messi-Doppelpack

Der FC Barcelona hat die Hürde Chelsea genommen und steht zum elften Mal in Folge im Viertelfinale der Fußball-Champions League. Held der Katalanen beim 3:0-(2:0)-Heimsieg über die "Blues" war wieder einmal Superstar Lionel Messi. Der Argentinier scorte am Mittwoch schon in der 3. Minute und in der 63. zur Entscheidung. Dazwischen traf auch Ousmane Dembele (20.) nach Vorarbeit von Messi.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Lionel Messi machte wieder einmal den Unterschied aus