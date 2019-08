Basel gewann Generalprobe für LASK-Rückspiel gegen Servette

Mit einem 3:1-(2:1)-Heimerfolg über Servette Genf hat sich der FC Basel eine Mutinjektion für das Rückspiel der Champions-League-Qualifikation am Dienstag beim LASK geholt. Ein Eigentor von Steve Rouiller (4.) brachte Basel früh auf die Siegerstraße, nach dem Ausgleich durch Sebastien Wuthrich (19.) sorgten Kemal Ademi (41.) und Kevin Bua (81.) für den Endstand.

Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller hatte Basel im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den LASK am Dienstag auf fünf Positionen verändert. In der Liga sind Valentin Stocker und Co. nach dem dritten Sieg im vierten Spiel einen Punkt hinter den Young Boys Bern (3:2 in St. Gallen) Zweiter.

Quelle: APA