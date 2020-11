Baumgartner trifft bei Hoffenheims 2:0-EL-Sieg in Liberec

Christoph Baumgartner hat sich am Donnerstag bei Hoffenheims 2:0-Auswärtssieg in der Fußball-Europa-League gegen Slovan Liberec in die Schützenliste eingetragen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der 77. Minute die Führung für die Gäste und wurde unmittelbar danach ebenso wie Florian Grillitsch ausgewechselt. Deren Landsmann Stefan Posch war Ersatz. Andrej Kramaric sorgte in der 89. Minute für den Endstand, Hoffenheim ist damit vorzeitig im Sechzehntelfinale.

SN/APA (AFP)/RADEK MICA Christoph Baumgartner netzt in Liberec