Baumgartner vor Wechsel von Hoffenheim zu Leipzig

Österreichs Teamspieler Christoph Baumgartner steht innerhalb der deutschen Fußball-Bundesliga vor einem Wechsel von Hoffenheim zu RB Leipzig. Wie der TV-Sender Sky am Donnerstagabend berichtete, seien sich Leipzig und Baumgartner mündlich bereits einig. Der 23-jährige Stürmer soll beim Champions-League-Teilnehmer bis zumindest 2027 unterschreiben, als Ablösesumme wurden 27 Millionen Euro plus Bonuszahlungen kolportiert.

Baumgartner spielt seit 2017 für Hoffenheim, ausgebildet wurde der Waldviertler in der Akademie St. Pölten. In der abgelaufenen Saison schoss er sieben Liga-Tore für den Tabellen-Zwölften und bereitete sieben vor. In 33 von 34 Runden stand der Internationale am Feld, nur einmal fehlte er aufgrund einer Gelb-Sperre. Baumgartners Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis Ende Juni 2025.