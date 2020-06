Bayern auf Rekord-Kurs - Flick: "Erst einmal Meister werden"

Der Titel ist fast sicher, Rekorde sind greifbar nahe. Der FC Bayern hat seine Siegesserie unter Trainer Hansi Flick mit dem 4:2 bei Bayer Leverkusen eindrucksvoll fortgesetzt. Sollten die Bayern am kommenden Samstag gegen Mönchengladbach gewinnen und Dortmund zuvor bei Fortuna Düsseldorf verlieren, wäre die achte Meisterschaft in Serie für David Alaba und Co. schon am 31. Spieltag fix.

SN/APA (dpa)/Matthias Hangst Flick interessieren Rekorde nur sekundär