Bayern-Boss Rummenigge schwärmt von Triple-Helden

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat die Münchner Triple-Helden in höchsten Tönen gelobt. "Danke für das, was wir in den zehn Tagen erleben durften. Ich bin ja schon lange in dem Geschäft, das war das größte Spektakel, was ich jemals erleben durfte. Ich habe selten einen verschworeneren Haufen erlebt als diese Truppe", sagte er bei der Party im Teamhotel nach dem Königsklassen-Triumph.

SN/APA (dpa)/Robert Michael Rummenigge lobte Mannschaft und Trainer