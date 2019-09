Bayern-Coach Kovac erwartet "Abnutzungskampf" in Leipzig

Der FC Bayern München strebt im ersten Spitzenspiel der neuen Saison den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga an. "Wir nehmen Leipzig sehr ernst. Sie sind im Moment Erster und nach dem Spiel wollen wir das sein", betonte Coach Niko Kovac vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig. "Es wird ein Abnutzungskampf."

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Niko Kovac ist vor dem Topklub aus Sachsen gewarnt