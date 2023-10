Bayern überrollen Darmstadt bei Neuer-Comeback mit 8:0

Das Comeback von Manuel Neuer im Tor des FC Bayern München ist ebenso turbulent wie erfolgreich verlaufen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister überholte mit einem 8:0-Heimsieg gegen Darmstadt 98 den VfB Stuttgart und zumindest bis Sonntag auch Bayer Leverkusen und kehrte an die Tabellenspitze zurück. Drei Platzverweise gab es am Samstag in München bereits in den ersten 45 Minuten. Stuttgart verlor zu Hause gegen Hoffenheim und rutschte auf Platz drei zurück.

Bayerns Kapitän Joshua Kimmich bekam in der Allianz Arena schon nach vier Minuten die Rote Karte wegen einer Notbremse gezeigt. Der DFB-Spieler hatte Darmstadts Marvin Mehlem einen halben Meter vor dem Strafraum zu Boden gerissen. Es blieb aber nicht lange bei der numerischen Unterlegenheit, denn in der 21. Minute sah auch Klaus Gjasula wegen eines ähnlichen Vergehens Rot. Sein "Opfer" war ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer. Einen Elfmeter gab es aber korrekterweise auch in diesem Fall nicht.

Die 98er waren unmittelbar danach trotzdem nicht geschockt und phasenweise die aktivere Mannschaft. In der 41. Minute holte sich jedoch mit Matej Maglica ein zweiter Spieler der Gäste eine Rote Karte ab. Nach der Pause kehrten die Bayern wie ausgewechselt auf den Rasen zurück. Harry Kane (51.) besorgte erst nach Mazroui-Vorlage die Führung, anschließend bereitete Laimer für Leroy Sane (56.) vor. Jamal Musiala erhöhte in der 60. Minute auf 3:0. Sane (64.), Kane (69., 88.) mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte, der eingewechselte Thomas Müller (72.) und Musiala (76.) machten den Kantersieg perfekt. Der unterbeschäftigte Neuer war eine Randnotiz.

Hoffenheim gewann beim bisherigen Liga-Zweiten VfB Stuttgart mit 3:2. Grischa Prömel (5.) und Wout Weghorst (21.) trafen für die Kraichgauer vor der Pause. Ein Wermutstropfen in der ersten Hälfte war jedoch der Verlust von Florian Grillitsch, der nach einer kurzen Behandlung in der 32. Minute vom Platz musste. Nach dem Seitenwechsel schrieben auch die Stuttgarter zweimal an, das Tor von Robert Skov in der 66. Minute sicherte aber den Erfolg der Hoffenheimer.

RB Leipzig hielt indes mit einer 6:0-Gala gegen den 1. FC Köln den Kontakt zur Ligaspitze. Bereits zur Pause war die Partie nach Toren von Timo Werner (15./Elfmeter), Lois Openda (40, 45.+3) und David Raum (43.) entschieden. Der Ex-Salzburger Benjamin Sesko (88.) sowie ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner (92.) mit einem schönen Distanzschuss sorgten in Überzahl für den Endstand, nachdem der Kölner Mathias Olesen mit einer harten Gelb-Roten Karte (80.) vom Platz geflogen war.

Bei den Leipzigern spielte ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager durch, Baumgartner wurde in der 63. Minute eingewechselt. Köln-Kapitän Florian Kainz wurde in der 70. Minute ausgewechselt, Dejan Ljubicic spielte im zentralen Mittelfeld über die volle Distanz.

Beim VfL Wolfsburg stand Patrick Wimmer gegen den FC Augsburg nach Wochen wieder in der Startformation. Auch sein Landsmann Pavao Pervan war in der ersten Elf, er vertrat den verletzten Koen Casteels im Tor. Während der Ex-LASK-Akteur durchspielte, wurde Wimmer in der 52. Minute beim Stand von 2:1 mit Verdacht auf eine Fußverletzung ausgewechselt. Danach drehte Augsburg das Spiel und siegte noch mit 3:2. Pervan war bei den Gegentoren machtlos.

Werder Bremen fügte Union Berlin mit 2:0 die zehnte Pflichtspielniederlage nacheinander zu, Mönchengladbach bezwang den 1. FC Heidenheim mit 2:1. Leverkusen tritt erst am Sonntag gegen den SC Freiburg an. Das zweite Spiel des Tages bestreiten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.