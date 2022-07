Bayern eine Woche vor Ligastart mit starkem Statement

Meister Bayern München hat am Samstag im deutschen Fußball-Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig eine Stunde lang brilliert. In der Endphase wurde es für die Startruppe um Neuzugang Sadio Mané zwar noch einmal enger, am Ende stand für den mit Marcel Sabitzer überzeugenden Favoriten aber ein 5:3-Auswärtserfolg im ersten Pflichtspiel ohne Robert Lewandowski zu Buche.

SN/APA/AFP/RONNY HARTMANN Sabitzer und Co. hatten Leipzig im Griff