Bayern-Fans zeigen Red Bull Salzburg bei der UEFA an

Kartenpreise beim Champions-League-Hinspiel sorgten für Verärgerung in München.

Nicht nur das magere 1:1 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales in Salzburg sorgte bei einem Großteil der mitgereisten Bayern-Fans für Verärgerung, sondern auch die Kartenpreise verdarben die Stimmung. Während die Bullen-Fans im Unterrang der Nord-Hintertorseite nur 30 Euro bezahlen mussten, verlangte Red Bull von den Bayern-Anhängern in derselben Kategorie das Doppelte. 900 Fans des deutschen Rekordmeisters mussten statt 30 also satte 60 Euro berappen. Dieses Vorgehen könnte den Bullen noch Probleme bereiten: Laut UEFA-Statuten dürfen die Clubs bei internationalen Spielen von ...