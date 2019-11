Bayern feiern Supertorjäger Lewandowski nach Viererpack

Robert Lewandowski hat mit seinem Viererpack beim 6:0-Auswärtstriumph der Bayern über Roter Stern Belgrad in der Champions League für einen neuen Rekord gesorgt. Vier Treffer in einer Viertelstunde waren vor dem polnischen Torjäger noch keinem Spieler in der Fußball-Königsklasse geglückt. Für die Münchner war es der fünfte Sieg im fünften Match, womit der Alaba-Club bereits Gruppensieger ist.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Lewandowski schnappte sich den Matchball