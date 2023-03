Bayern-Frauen mit Zadrazil vor dem Gipfeltreffen souverän

Mit einem 5:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln wahrte Bayern München in der Frauenfußball-Bundesliga die Chance auf den Meistertitel. Kommendes Wochenende kommt es zum Showdown mit Spitzenreiter Wolfsburg.

Schon zur Halbzeit stand am Samstag das 5:0 fest. Die Salzburger Schlüsselspielerin Sarah Zadrazil konnte danach die zweiten 45 Minuten entspannt von der Ersatzbank aus verfolgen. Immerhin steht bereits am Dienstag in der Champions League das Duell mit Arsenal und damit den ÖFB-Teamkolleginnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither an.

Nachdem sich Meister Wolfsburg kürzlich einen 0:1-Lapsus gegen Hoffenheim geleistet hatte, lebt für die Bayern-Frauen die Chance auf den Meistertitel wieder. Bei zwei Zählern Rückstand ist das direkte Duell kommenden Samstag wegweisend und vermutlich entscheidend für den Titel.