Bayern für Herzog "haushoher Favorit" auf CL-Titel

Der frühere Bayern-München-Legionär Andreas Herzog sieht seinen Ex-Club vor dem Champions-League-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Olympique Lyon als den großen Favoriten auf den Titelgewinn. "Normalerweise ist Bayern haushoher Favorit, so wie sie in den letzten Wochen gespielt haben", erklärte der Sky-Experte am Dienstag am Rande eines Medientermins in Wien gegenüber der APA.

SN/APA (Archiv/AFP)/JURE MAKOVEC Herzog sieht in Lyon einen "anderen Prüfstein"