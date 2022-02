Bayern-Generalprobe für Salzburg mit 2:4 in Bochum daneben

Die Generalprobe von Bayern München für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch in Salzburg ist gehörig daneben gegangen. Die Münchner unterlagen am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga trotz früher Führung bei Aufsteiger VfL Bochum mit 2:4 (1:4). Borussia Mönchengladbach, dem Team von Trainer Adi Hütter, gelang im Kampf um den Klassenerhalt indes mit einem 3:2 (1:0) gegen den FC Augsburg ein kleiner Befreiungsschlag.

SN/APA/dpa/Bernd Thissen Zwei Lewandowski-Tore waren für die Bayern in Bochum zu wenig