Bayern gewann auf Weg ins CL-Viertelfinale auch in Istanbul

Der FC Bayern München hat auch das Pflichtprogramm auf dem Weg ins Viertelfinale der Fußball-Champions League erfolgreich absolviert. Nach dem 5:0 gegen Besiktas Istanbul im Hinspiel gewann der deutsche Rekordmeister am Mittwoch die Retourpartie mit 3:1 (1:0). Für Bayerns Erfolgscoach Jupp Heynckes war es saisonübergreifend der elfte Sieg in Folge in der Königsklasse, was einen Rekord bedeutet.

