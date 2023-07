Bayern gewinnen mit Laimer Test gegen Kawasaki Frontale

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat in seiner Vorbereitung auf die neue Saison ein Testmatch gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale mit Mühe gewonnen. In Tokio setzten sich die Bayern am Samstag mit dem Salzburger Konrad Laimer in der Startformation 1:0 durch. Der ÖFB-Teamspieler bestritt wie schon unter der Woche beim 1:2 gegen Manchester City die erste Hälfte im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich.

Vor dem zweiten Abschnitt nahm Trainer Thomas Tuchel zahlreiche Wechsel vor, für Neuerwerbung Laimer kam der Niederländer Ryan Gravenberch ins Spiel. Den Treffer erzielte Abwehrmann Josip Stanisic in der 58. Minute. Nicht mehr im Aufgebot stand Sadio Mané, denn der Senegalese "befindet sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel", wie die Bayern mitteilten. Mané weilte aber noch bei der Mannschaft und wurde auch im Nationalstadion gesichtet. Der Stürmer soll demnächst zum saudischen Club Al-Nassr wechseln. Manés Berater Björn Bezemer sollte am Samstag in Tokio eintreffen, um den Transfer zum Arbeitgeber von Cristiano Ronaldo abzuwickeln. Der Medizincheck ist laut Medienberichten am Sonntag in Dubai geplant.