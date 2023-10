Bayern-Goalie Neuer schon gegen Mainz einsatzfähig - Bericht

Deutschlands Fußball-Teamtormann Manuel Neuer hat auf dem Weg zu seinem anvisierten Comeback nach monatelanger Verletzungspause offenbar eine weitere Hürde genommen. Wie der "Kicker" am Mittwoch berichtete, hätten die verantwortlichen Mediziner bei Bayern München grünes Licht für einen Einsatz am Samstagabend im Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 gegeben.

Auch Tormanntrainer Michael Rechner sei damit einverstanden. Eine Entscheidung, ob der 37-jährige Neuer tatsächlich aufläuft, soll aber erst nach einer Absprache zwischen ihm und Cheftrainer Thomas Tuchel fallen.

In den ersten Spielen dieser Saison war Neuer von Ersatzgoalie Sven Ulreich (35) meist gut vertreten worden. Drei Tage nach dem Mainz-Spiel geht es für die Münchner von ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an.

Der TV-Sender Sky hatte vor wenigen Tagen berichtet, Neuer wolle spätestens gegen Darmstadt wieder im Tor und dann auch direkt in der Startelf stehen. Seit seinem Beinbruch im Dezember hat er nicht mehr für den Club gespielt.