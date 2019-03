Bayern-Imperium zurück - "Der Platz an der Sonne ist schön"

Der FC Bayern München hat am Wochenende einige Botschaften ausgesandt - an den Ligarivalen Dortmund, an Champions-League-Gegner Liverpool und nicht zuletzt an Deutschlands Fußball-Teamchef Joachim Löw. Die von Löw ausgebooteten Ex-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng bewiesen bei der 6:0-Gala gegen Wolfsburg, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Hummels und Co. bewiesen, dass sie nicht zum alten Eisen gehören