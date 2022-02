Bayern-Keeper Neuer fällt gegen Salzburg aus

Schock für Bayern München: Der Torwart wurde Sonntag am Knie operiert

Die Freude beim FC Bayern über den 3:2-Erfolg gegen RB Leipzig war schnell verflogen: Am Tag nach dem Spiel musste Kapitän Manuel Neuer überraschend am Knie operiert werden. Neuer fehlt den Münchnern in den "kommenden Wochen" und damit auf jeden Fall in den bevorstehenden Champions-League-Partien gegen Red Bull Salzburg.

Deutschlands Fußball-Nationaltorhüter meldete sich nach der Operation am rechten Knie Sonntagabend aus dem Krankenhausbett. "Alles ist super gelaufen, so dass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann", schrieb der 35-Jährige seinen Fans am Tag nach dem 3:2 im Hochgeschwindigkeitsspektakel gegen RB Leipzig. Wie lange der Kapitän fehlt, ist nicht abzusehen. Die Münchner grenzten den Zeitraum auf "die kommenden Wochen" ein. "Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung, und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Wie schon bei der rund einjährigen Abstinenz wegen Mittelfußbrüchen kann der deutsche Meister auch diesmal wieder auf Sven Ulreich als Ersatzmann zählen.

Das erste Duell gegen ein Bullen-Team im Februar 2022 hat der deutsche Rekordmeister schon einmal für sich entschieden. RB Leipzig lieferte den Bayern am Samstag in der Bundesliga zwar einen intensiven Kampf, aber die Münchner siegten dennoch. Das Topspiel gegen die Bullen aus Leipzig leitete eine heiße Phase der Bayern ein, in der die Münchner auch auf Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg treffen- im Achtelfinale der Königsklasse. Für die Bayern sind diese beiden Aufeinandertreffen Normalität im internationalen Geschäft, für die Salzburger Bullen der vorläufige Höhepunkt der Saison. Auch Thomas Müller stimmte sich bereits für die nächsten Partien ein. Nach Leipzig müssen die Bayern in der Liga noch auswärts gegen Bochum antreten - und dann geht es für Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. auf der Königsklassen-Bühne gegen Red Bull Salzburg richtig los. "Für mich fühlt es sich so an, als ob die Champions League in diesem Jahr ein großes Ding für uns werden kann", sagte Müller. "Der Februar wird kribbelig."

Die Bayern zeigten im Spiel gegen Leipzig vor allem im Offensivspiel über die Seiten, dass sie bereit für weitere Großtaten sind. Mit Hochgeschwindigkeitsfußball wurden die Leipziger oft überrannt und auch mit dem frühen Pressing hatten die Bullen so ihre Probleme. Die hatte Bayern nur dann, wenn Fehler im Spielaufbau passierten und die Leipziger schnell auf Angriff umschalten konnten. Das gelang oft durch den Ex-Salzburger Konrad Laimer, der beide Treffer der Leipziger gegen die Bayern ideal vorbereitete.