Bayern kennen CL-Viertelfinal-Gegner nicht, Barca möglich

Wenn am 12. August das Finalturnier der Champions League in Lissabon startet, könnten in kurzer Abfolge mehrere Schlager auf dem Speisezettel der Fußballfans stehen. Manchester City könnte Juventus Turin treffen, der deutsche Meister Bayern München auf den FC Barcelona. Bisher stehen aber nur zwei Partien fest: Leipzig gegen Atletico Madrid, Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain.

SN/APA (AFP)/Annegret Hilse Trifft Alaba mit den Bayern auf Barcelona?