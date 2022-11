Manuel Neuer schon drei Mal wegen Hautkrebs operiert

Nach Schulterblessur steht der Deutsche vor dem Comeback.

Dem deutschen Star-Tormann Manuel Neuer hat nach eigener Aussage eine inzwischen ausgeheilte Hautkrebserkrankung zu schaffen gemacht. Das gab der 36-jährige Bayern- und DFB-Team-Goalie in einer Pressemitteilung im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit zusammen mit der deutschen Weltklasse-Tennisspielerin Angelique Kerber bekannt.

"Wir haben beide eine ganz persönliche Vorgeschichte, was Hautkrankheiten betrifft. Bei Angelique ist es eine sonnenbedingte Hyperpigmentierung und in meinen Fall Hautkrebs im Gesicht, an dem ich bereits drei Mal operiert werden musste", sagte Neuer.

Aktuell muss er wegen einer Schulterblessur pausieren. Allerdings deuten kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar alle Anzeichen auf ein Comeback von Neuer im anstehenden Bundesliga-Endspurt an. Neuer absolviert seit Anfang der Woche wieder torwartspezifisches Training. "Ihm geht es gut. Die Entwicklung ist gut. Es kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft", berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag.