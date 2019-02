Bayern mussten in Verlängerung - 3:2-Cupsieg in Berlin

Rekordsieger Bayern München hat sich ins Viertelfinale des deutschen Fußball-DFB-Pokals gezittert. Die Münchner setzten sich am Mittwochabend bei Hertha BSC Berlin erst nach Verlängerung mit 3:2 (2:2,1:1) durch. Matchwinner war Kingsley Coman, der in der 98. Minute per Kopf zum Endstand traf.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Torschütze Serge Gnabry