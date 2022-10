Bayern nach 2:0 im Liga-Schlager bei Dortmund nur 2:2

Bayern München hat den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Der Titelverteidiger führte im Schlager bei Borussia Dortmund am Samstag zwar mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Großer Held des BVB war Anthony Modeste, der nach seiner Einwechslung in der 70. Minute das Anschlusstor des erst 17-jährigen Youssoufa Moukoko (74.) vorbereitete und in der fast letzten Aktion in der 95. Minute aus kürzester Distanz einköpfelte.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Modeste rettete Dortmund gerade noch einen Punkt