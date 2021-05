Bayern nach 2:3 von Leipzig in Dortmund zum 31. Mal Meister

Der FC Bayern München ist zum insgesamt 31. Mal und zum neunten Mal in Folge deutscher Fußball-Meister. Der Rekordchampion ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen, weil der erste Verfolger RB Leipzig am Samstag in Dortmund 2:3 verlor. Für David Alaba ist es der zehnte und gleichzeitig Meistertitel mit den Münchnern, der ÖFB-Teamspieler verlässt den Club mit Saisonende. Die Bayern trafen im Abendspiel (18.30 Uhr) auf Borussia Mönchengladbach.

SN/APA/POOL/LEON KUEGELER Sabitzer kämpfte mit Leipzig vergeblich um Sieg in Dortmund