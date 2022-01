Bayern nach 4:1 bei Hertha wieder sechs Punkte vor Dortmund

Der FC Bayern hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den alten Abstand auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund wieder hergestellt. Die Münchner feierten am Sonntag einen souveränen 4:1-Auswärtssieg über Hertha BSC und liegen damit wieder sechs Punkte vor dem BVB. Corentin Tolisso (25.), Thomas Müller (45.), Leroy Sane (75.) und Serge Gnabry (79.) waren die Torschützen des Titelverteidigers, bei dem Marcel Sabitzer in der 69. Minute eingewechselt wurde.

