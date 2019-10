ÖFB-Frauenteamspielerin Carina Wenninger hat Bayern München zum Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League geschossen. Die Salzburgerin erzielte am Mittwochabend beim 2:0 (1:0) über Kasygurt Schymkent aus Kasachstan beide Treffer (10., 79.), die Deutschen stiegen mit dem Gesamtscore von 7:0 auf. Der kommende Gegner wird am 8. November in Nyon ausgelost.

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRISTOF STACHE Wenninger (l.) schoss für Bayern München beide Tore